Президент Белоруссии отметил сплочение русского и белорусского народов

Попытки Западных стран рассорить славян лишь объединили их, заявил Лукашенко

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Попытки подавить россиян и жителей Белоруссии побудили государства восстановить свою прежнюю силу. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления на седьмом Всебелорусском народном собрании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

Лукашенко заявил, что недавние усилия по подавлению нас, русских, белорусов, славян, стремление искоренить чувство национальной гордости сблизили нас и стимулировали к восстановлению прежней силы.

"Это заставило нас задуматься. Все, кто следят за украинскими и другими геополитическими трагедиями, независимо от того, выражают ли они это вслух или нет, осознают: тот, кто готов служить любому хозяину за мелкие подачки, рано или поздно проигрывает", — заявил президент Белоруссии.

Глава государства обратил внимание на то, что изменение убеждений и принципов, а также отказ от исторических ценностей ослабляют и приводят к разрушению государственности. Это признает каждый.

По словам Лукашенко, Запад ждет финала.

"Например, Польша, которая имеет свои претензии к Украине (напомните себе о Волынской резне из литературы и кино). Расплата будет драматической, если мы не приостановимся. Но она наступит. И, по всей видимости, старый порядок не будет спасен", — отметил глава государства.