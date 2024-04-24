В Турции заявили о необходимости пересмотреть события 1915 года с "умом"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал Армению пересмотреть события 1915 года

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал призыв к Еревану рассмотреть исторические события 1915 года "разумом и без ненависти".

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

Двадцать четвертое апреля отмечается как День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил обдумать способы преодоления душевного потрясения, вызванного этим трагическим событием.

В своем послании, которое было распространено агентством DHA, Эрдоган отметил, что вновь вспоминает армян, живших на землях Османской империи, которые погибли в экстремальных условиях Первой мировой войны, и выражает соболезнования их потомкам.

"Я также прошу о милости Всевышнего для всех членов общества, живших на территории Османской империи, погибших или понесших смерть в результате конфликтов, бунтов, бандитских деяний и террористических акций", — заявил президент Турции.

Турецкий лидер подчеркнул, что безопасность, благополучие и счастье армянских жителей, внесших вклад в культурный и гуманитарный облик Анатолии, под защитой. Он отметил, что ни один армянский гражданин не должен чувствовать себя обделенным, изгнанным или второсортным. Эрдоган призвал оценивать исторические события с позиции разума, совести и науки, избегая радикальных высказываний и языка ненависти.