В Блумберг дали свои комментарии по изменению маршрута датского парома в Балтийском море

Блумберг: из-за якобы российского корабля датский паром вынужден был изменить курс

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Согласно информации от агентства Блумберг, датскому парому пришлось изменить направление в Балтийском море, чтобы предотвратить столкновение с якобы российским военным кораблём.

Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Ранее в пятницу датский паром был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения с российский военным кораблем у берегов Дании", — сообщает агентство Блумберг.

Представитель оператора парома Molslinjen Йеспер Маак сообщил агентству, что из-за невозможности связаться с капитаном корабля по радио паром сделал разворот на 360 градусов, чтобы пропустить его.

По утверждению представителя, инцидент, якобы, произошёл у северо-западного берега острова Зеландии в Балтийском море. Представитель отметил, что из-за значительного расстояния до предполагаемого российского корабля, манёвр был безопасным.