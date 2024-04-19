В Блумберг дали свои комментарии по изменению маршрута датского парома в Балтийском море

Согласно информации от агентства Блумберг, датскому парому пришлось изменить направление в Балтийском море, чтобы предотвратить столкновение с якобы российским военным кораблём.
"Ранее в пятницу датский паром был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения с российский военным кораблем у берегов Дании", — сообщает агентство Блумберг.
Представитель оператора парома Molslinjen Йеспер Маак сообщил агентству, что из-за невозможности связаться с капитаном корабля по радио паром сделал разворот на 360 градусов, чтобы пропустить его.
По утверждению представителя, инцидент, якобы, произошёл у северо-западного берега острова Зеландии в Балтийском море. Представитель отметил, что из-за значительного расстояния до предполагаемого российского корабля, манёвр был безопасным.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.