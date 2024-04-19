Директор по европейским делам партии "Конфедерация" в Польше Анна Брылка сообщила, что стране нужно подготовиться к выходу из Европейского союза.
По её словам, она часто ездит по протестам аграриев, общается с друзьями, соседями и постоянно слышит о том, что в стране много бюрократии и дополнительных трудностей.
"Всё более строгие правила содержания животных, и это оторвано от реальности, и не должны ли мы обсудить, выгодно ли для Польши дальнейшее членство в ЕС", — цитирует политика РИА Новости.
Брылка считает, что страна должна быть готова к деинтеграции.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.