Поляков призвали готовиться к выходу из Евросоюза

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Политик Брылка: Польша должна подготовиться к выходу из ЕС

0:38
Мир » Бывший СССР

Директор по европейским делам партии "Конфедерация" в Польше Анна Брылка сообщила, что стране нужно подготовиться к выходу из Европейского союза.

Политик Брылка: Польша должна подготовиться к выходу из ЕС
Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

По её словам, она часто ездит по протестам аграриев, общается с друзьями, соседями и постоянно слышит о том, что в стране много бюрократии и дополнительных трудностей.

"Всё более строгие правила содержания животных, и это оторвано от реальности, и не должны ли мы обсудить, выгодно ли для Польши дальнейшее членство в ЕС", — цитирует политика РИА Новости.

Брылка считает, что страна должна быть готова к деинтеграции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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