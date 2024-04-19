Поляков призвали готовиться к выходу из Евросоюза

Политик Брылка: Польша должна подготовиться к выходу из ЕС

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Директор по европейским делам партии "Конфедерация" в Польше Анна Брылка сообщила, что стране нужно подготовиться к выходу из Европейского союза.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

По её словам, она часто ездит по протестам аграриев, общается с друзьями, соседями и постоянно слышит о том, что в стране много бюрократии и дополнительных трудностей.

"Всё более строгие правила содержания животных, и это оторвано от реальности, и не должны ли мы обсудить, выгодно ли для Польши дальнейшее членство в ЕС", — цитирует политика РИА Новости.

Брылка считает, что страна должна быть готова к деинтеграции.