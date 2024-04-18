Министр обороны Эстонии: мы разнесём всю инфраструктуру Ивангорода в случае агрессии России

Министр обороны Эстонии смеет угрожать России

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр обороны Эстонии Мартин Херем выступил с агрессивными заявлениями в адрес России.

Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он сказал, что Эстония уничтожит всю инфраструктуру Ивангорода, Печор и других городов.

"Россия точно готовится к войне... В этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО....Если Россия атакует Эстонию, то её войска «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах"

Руководство Эстонии давно пребывает в состоянии болезненного преувеличения собственной значимости. Кая Каллас, местный премьер-министр публично строго выговаривает американским республиканцам за саботаж помощи Украине, теперь министр обороны решил напугать российское руководство. Между тем, если бы этот тип читал документы НАТО, то увидел бы, то всем экспертным оценкам альянс в случае конфликта с Россией предполагает первоначальную потерю Прибалтики и её оккупацию российскими войсками. Таким образом, даже натовские военачальники не верят в обороноспособность Эстонии, а обеспечение её безопасности считают дело слишком сложным.

Владимир Путин однажды высказался о русофобских заявлениях из "малых стран Европы" и призвал относиться к ним с иронией, поскольку руководство этих стран фактически не несёт никакой ответственности за свои слова, и потому может позволить то, чего более крупные и ответственные игроки позволить не могут.