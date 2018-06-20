В Израиле оценили выход США из Совета ООН по правам человека

Власти Израиля приветствовали решение США выйти из Совета ООН по правам человека.

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Как пояснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Совет ООН «фокусируется» на Израиле вместо того, чтобы решать реальные проблемы. Нетаньяху поприветствовал решение США выйти из Совета ООН по правам человека.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа, официального представителя Штатов при ООН Никки Хейли, а также американского госсекретаря Майка Помпео за такие действия.

Напомним, в США ранее объяснили свое решение "лицемерием" совета относительно израильского вопроса.

"Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря Помпео и представителя США [при ООН] Хейли за их мужественное решение действовать против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека", - добавил премьер-министр.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что США обещали покинуть Совет ООН по правам человека могут США, если организация не проведёт "значительные реформы". При этом самое большое недовольство Вашингтона вызывает тот факт,что в организации состоят такие страны-нарушители прав человека, как Китай, Египет и Саудовская Аравия.

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