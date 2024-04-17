В Германии проведены обыски в штабе партии, обвиняемой в симпатиях к Кремлю

Bild: В штабе партии "Альтернатива для Германии" проведены обыски

1:32 Your browser does not support the audio element. Мир

В штаб-квартире партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Ганновере прошли обыски в результате лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии по подозрению в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эту информацию сообщает издание Bild, ссылаясь на правоохранительные органы. В соответствии с данными издания, обыск начался в 9 утра по местному времени в штаб-квартире партии в столице Нижней Саксонии, Ганновере, и был проведен после того, как ландтаг осуществил лишение иммунитета двух членов партии и началось расследование в их отношении.

Лишение неприкосновенности и обыски проводятся в связи с подозрением в недекларированных пожертвованиях на личном счете одного из депутатов ландтага от партии АдГ, Ансгара Шледде. По информации Bild, сумма пожертвований составляет 48 тысяч евро. Шледде занимает должность заместителя председателя АдГ в Нижней Саксонии и планировал выдвигаться на пост председателя партии на наступивших выходных. В прошлом несколько немецких СМИ сообщали, что АдГ возможно предлагает перспективные места в избирательных списках в обмен на финансовые взносы, и что Шледде, по их данным, может быть причастен к этому.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правую партию в антиевропейских выступлениях и проявлении симпатий к Кремлю.