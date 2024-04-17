БРИКС создаст реестр для обмена данных о кибератаках

Страны участницы группы БРИКС приняли решение образовать список контактных точек для обмена информацией о кибератаках и инцидентах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России после проведения 10-й встречи рабочей группы по вопросам безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий в Москве.
В докладе отмечается, что участники группы выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области международной информационной безопасности. В качестве важного практического результата работы было принято решение об учреждении списка контактных точек для обмена информацией о кибератаках и инцидентах с участием широкого круга участников.
Представители МИД России отметили положительную реакцию со стороны партнеров на предложения России о укреплении правовых основ взаимодействия и начале диалога между научным сообществом.
Дипломаты стран участниц БРИКС договорились продолжить тесное сотрудничество по всем аспектам международной информационной безопасности на многосторонних платформах. Они подтвердили свою приверженность мирному использованию информационно-коммуникационных технологий, отказу от военного использования киберпространства, предотвращению конфликтов, устранению цифрового неравенства. Представители МИД отметили, что они договорились совместно продвигать эти принципы в Организации Объединенных Наций, в том числе в Рабочей группе по международной информационной безопасности и Специальном комитете по противодействию информационной преступности.
Заседание открыл заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Также впервые на заседании присутствовали делегации из Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.
Следующая встреча рабочей группы БРИКС под председательством Бразилии состоится в 2025 году, добавили в МИД России.
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