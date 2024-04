Германия призывает Израиль не наносить симметричные атаки по Ирану

Канцлер Германии, Олаф Шольц, заявил по прибытии на саммит ЕС, что важно, чтобы Израиль избегал массированного ракетного ответа на атаку со стороны Ирана.

