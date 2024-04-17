Германия призывает Израиль не наносить симметричные атаки по Ирану

Шольц: Израиль не должен прибегать к массированным атакам

Канцлер Германии, Олаф Шольц, заявил по прибытии на саммит ЕС, что важно, чтобы Израиль избегал массированного ракетного ответа на атаку со стороны Ирана.

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Он подчеркнул, что данный момент следует использовать для снижения напряженности, чтобы Израиль укрепил свои позиции в регионе без ответной атаки. Шольц отметил, что эта концепция хорошо понимается всеми. Тема обсуждения на саммите ЕС в Брюсселе также включает ситуацию в секторе Газа.

В ходе пресс-конференции на полях саммита Шольц отметил, что атака Ирана является несравненной по своей масштабности, и подчеркнул, что Израиль смог отразить ее, воспользовавшись поддержкой друзей и союзников.