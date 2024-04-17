Германия призывает Израиль не наносить симметричные атаки по Ирану

Канцлер Германии, Олаф Шольц, заявил по прибытии на саммит ЕС, что важно, чтобы Израиль избегал массированного ракетного ответа на атаку со стороны Ирана.
Он подчеркнул, что данный момент следует использовать для снижения напряженности, чтобы Израиль укрепил свои позиции в регионе без ответной атаки. Шольц отметил, что эта концепция хорошо понимается всеми. Тема обсуждения на саммите ЕС в Брюсселе также включает ситуацию в секторе Газа.
В ходе пресс-конференции на полях саммита Шольц отметил, что атака Ирана является несравненной по своей масштабности, и подчеркнул, что Израиль смог отразить ее, воспользовавшись поддержкой друзей и союзников.
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