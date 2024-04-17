Минобороны США совместно с госдепом должны разработать стратегию поддержки Украины

Госдеп США и Пентагон должны представить стратегию по Украине в течение 45 дней

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Представленный законопроект, принятый палатой представителей конгресса США, требует, чтобы государственный департамент и Пентагон в течение 45 дней после его принятия разработали стратегию США по поддержке Украины.

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В документе говорится, что госсекретарь и министр обороны должны консультироваться с другими структурами и представить комитетам палаты представителей по ассигнованиям и вооруженным силам, а также комитету по иностранным делам стратегию, касающуюся поддержки Украины со стороны США в контексте агрессии России. Авторы законопроекта подчеркивают необходимость того, чтобы стратегия была долгосрочной, содержала конкретные и достижимые цели, а также выстраивала интересы национальной безопасности США на первое место.