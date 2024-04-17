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Давай, до свидания! — Требование Виктора Орбана отправить руководство ЕС в отставку не популизм, а насущная необходимость: политолог

Политолог Владимир Лепехин: венгерский премьер защищает национальные интересы

1:27
Мир

Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин поясняет Pravda. Ru, почему заявление Виктора Орбана об отставке руководства Евросоюза не популизм.

Политолог Владимир Лепехин: венгерский премьер защищает национальные интересы
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Большинство евродепутатов занимают антинациональную позицию. Они фактически представляют собой проамериканскую бюрократию. Это не устраивает правительства европейских стран, которые не считают себя марионетками, Орбана, который долгое время находится у власти, и Венгрию, которая занимает пронациональную позицию, считает себя суверенной страной и не собирается менять свою политику, свой курс в угоду американским интересам. Поэтому это — следствие противоречий", — считает политолог.

Прошедшие недавно в Будапеште массовые протесты эксперт не считает причиной требования Виктора Орбана об отправке в отставку лидеров ЕС.

"Большая часть электората — за Орбана, а те, кто протестовал, как раз — либертарианская часть, которая "обработана" американцами, британцами, той же самой европейской бюрократией, проамериканской. Либертарианская часть, столичная, и "бузотёрит". Против Орбана вышли местные "навальнисты". Где популизм? У "навальнистов" популизм или у национального лидера, который, может быть, и делает ошибки, но в целом он проводит пронациональный курс", — говорит Владимир Лепехин.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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