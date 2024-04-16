Реджеп Эрдоган заявил, что дата визита Владимира Путина в Турцию пока не определена

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что визит Владимира Путина в Турцию пока не согласован, но со своей стороны он делает всё необходимое для развития двусторонних отношений.
Ранее по некоторым данным визит Путина в Турцию должен был состояться 31 марта, но был перенесён. Российско-турецкие отношения переживают некоторую паузу в связи с тем, что после неудачных для Эрдогана выборов в местные муниципалитеты и усиления давления США его возможности ведения независимой внешней политики несколько снизились. Существуют и проблемы безопасности.
Вместе с тем Турция по-прежнему занимает самую дружественную позицию из всех стран НАТО. Санкции не вводит, ограничения на перемещения не поддерживает и стремится сохранять возможность для диалога на высшем уровне. Также для Турции важны отношения с Россией в сфере энергетики.
Таким образом, отношения России и Турции находятся в противоречивом положении, когда внешние факторы всё более способствуют их охлаждению.
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