Реджеп Эрдоган заявил, что дата визита Владимира Путина в Турцию пока не определена

Визит Путина в Турцию откладывается на неопределённое время

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что визит Владимира Путина в Турцию пока не согласован, но со своей стороны он делает всё необходимое для развития двусторонних отношений.

Ранее по некоторым данным визит Путина в Турцию должен был состояться 31 марта, но был перенесён. Российско-турецкие отношения переживают некоторую паузу в связи с тем, что после неудачных для Эрдогана выборов в местные муниципалитеты и усиления давления США его возможности ведения независимой внешней политики несколько снизились. Существуют и проблемы безопасности.

Вместе с тем Турция по-прежнему занимает самую дружественную позицию из всех стран НАТО. Санкции не вводит, ограничения на перемещения не поддерживает и стремится сохранять возможность для диалога на высшем уровне. Также для Турции важны отношения с Россией в сфере энергетики.

Таким образом, отношения России и Турции находятся в противоречивом положении, когда внешние факторы всё более способствуют их охлаждению.