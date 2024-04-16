Что такое не везет: в Пенсильвании горит завод по производству снарядов для ВСУ

На заводе в Скрантоне, США, где производят снаряды для Украины произошел пожар

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На военном заводе в Скрантоне, Пенсильвания, произошел пожар. Никто не пострадал, но в этом событии интересно то, что по сообщениям журнала National Defense, это предприятие было модернизировано под производство боеприпасов для Украины.

Фото: t.me/infantmilitario is licensed under public domain

Здесь делают 155-мм артиллерийские снаряды. До конфликта на Украине производилось в среднем 7 тысяч снарядов в месяц, а к 2027 году планируется увеличить объем производства до 35 тысяч.

Тем временем концерн Lockheed Martin получил контракт стоимостью в 17 млрд долл. на разработку следующего поколения ракет-перехватчиков для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет.