Что такое не везет: в Пенсильвании горит завод по производству снарядов для ВСУ

На военном заводе в Скрантоне, Пенсильвания, произошел пожар. Никто не пострадал, но в этом событии интересно то, что по сообщениям журнала National Defense, это предприятие было модернизировано под производство боеприпасов для Украины.
Здесь делают 155-мм артиллерийские снаряды. До конфликта на Украине производилось в среднем 7 тысяч снарядов в месяц, а к 2027 году планируется увеличить объем производства до 35 тысяч.
Тем временем концерн Lockheed Martin получил контракт стоимостью в 17 млрд долл. на разработку следующего поколения ракет-перехватчиков для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.