Зеленский позавидовал Израилю и попросил западные страны активнее защищать Украину

Киев призвал Запад защитить Украину так же, как Израиль

Коллективный Запад в состоянии защитить Украину так же, как он защитил Израиль от атак Ирана, заявил в понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам украинского лидера, благодаря "решительным действиям союзников" на Ближнем Востоке удалось предотвратить "успех террора и потери инфраструктуры" и заставить "агрессора остыть".

Зеленский указал на то, что отсутствие членства Израиля в НАТО не помешало западным странам встать на его защиту. Чтобы сделать то же самое в отношении Украины, требуется лишь политическая воля западных держав, отметил он.

Ранее украинские СМИ предположили, что эскалация между Ираном и Израилем может вынудить США свернуть украинский фронт и заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией.