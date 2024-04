Зеленский позавидовал Израилю и попросил западные страны активнее защищать Украину

Коллективный Запад в состоянии защитить Украину так же, как он защитил Израиль от атак Ирана, заявил в понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский.

