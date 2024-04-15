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"Тянуть проблематично": война на Ближнем Востоке заставит США свернуть украинский фронт

"Страна.ua": эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине

1:05
Мир

Удары Ирана по Израилю могут привести к войне между странами Ближнего Востока, что вынудит Вашингтон закрыть украинский фронт, считает издание "Страна.ua".

"Страна.ua": эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине
Фото: airliners.net by Хашаяр Талебзаде is licensed under GNU Free Documentation License

По словам автора статьи, события развиваются так, что возможность войны, в которую могут быть втянуты США, становится всё более реальной.

"С учетом существующей перспективы для США втягивания в войну на Ближнем Востоке, Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт, потому что тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух полномасштабных войн для США проблематично", — говорится в публикации.

В материале отмечается, что "полыхнуть" может ещё и на Тайване и Корейском полуострове, что усугубляет положение дел. Это увеличивает вероятность того, что США попробуют склонить киевский режим остановить конфликт и договориться с Россией, прогнозирует автор.

Ранее в Швейцарии заявили, что Украина больше не сможет защитить свои стратегические объекты с помощью ПВО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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