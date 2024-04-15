Newsweek: 10 опросов общественного мнения за месяц завершились победой Байдена над Трампом

СМИ: опросы общественного мнения показывают, что Байден опережает Трампа

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Журнал Newsweek сообщает о том, что президент США Джо Байден опережает экс-президента Дональда Трампа, по данным, по меньшей мере, десяти опросов общественного мнения, проведённых различными медийными и социологическими организациями в Штатах за последний месяц.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Опросы, упомянутые в статье Newsweek, проходили в период с 11 марта по 9 апреля. Среди них были опросы компаний Ipsos, I&I/TIPP, Квиннипэкского университета и другие.

В большинстве опросов преимущество у Байдена является незначительным. Наибольшее отличие зарегистрировано в опросе Ipsos, где около 41% зарегистрированных избирателей склонны поддержать Байдена, в то время как 37% — Трампа. Даже при этом разница не превышает заявленной организаторами опроса статистической погрешности (4 процентных пункта).

Newsweek сообщает о победе Трампа над Байденом в других опросах, однако не предоставляет общую статистику.

Следующие президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.