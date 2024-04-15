Страны Евросоюза изменят политику в отношении беженцев из Украины в сторону ужесточения

Politico: Евросоюз ужесточит политику в отношении украинских беженцев

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Доцент Университета Осло, Вильде Хернес, в своей статье для издания Politico выразила мнение о возможном изменении политики Европейского союза в отношении украинских беженцев в сторону ужесточения.

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Она отметила, что сравнивая подход к беженцам из Украины в 2022–2023 годах с подходом к беженцам из других стран в период миграционного кризиса 2015-2016 годов, можно заметить как более благоприятные, так и более жесткие аспекты. Украинцам предоставлен доступ к рынку труда и возможность временно вернуться на Родину без ущерба для своего статуса, однако им было предоставлено меньше интеграционных мер и финансовой поддержки, а также срок пребывания в Европе по временной программе не учитывается при получении постоянного статуса.

Хернес пришла к выводу, что несмотря на общий тренд к либерализации политики в отношении украинских беженцев в некоторых областях, в других областях эта группа столкнулась с усилением ограничений. Поскольку в следующем году истекает срок действия механизма временной защиты для украинских беженцев, европейским странам придется принять решение о дальнейших мерах. Возникает вопрос, будут ли члены ЕС придерживаться общей политики или выберут дифференцированный подход.

Хернес предположила, что возможно начнется новая "гонка к дну" в отношении политики по украинским беженцам, поскольку страны могут снова попытаться избежать превращения в место привлечения беженцев. В частности, правительство Норвегии предложило ряд ограничений, таких как запрет на краткосрочные поездки в Украину и сокращение финансовой помощи.

Исследователь заключила, что солидарность Европы может быть испытана, когда истечет срок действия временных разрешений в 2025 году или даже раньше. Совет ЕС продлил действие механизма временной защиты для украинских беженцев до марта 2025 года, что предоставляет гражданам Украины возможность легализоваться в ЕС, пользоваться образованием и здравоохранением, работать, получать жилье и социальные пособия.