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"Проект DEFUSE". Получены доказательства, что США финансировали разработку Covid-19 в Китае

Сенатор Пол: доказано, что Covid-19 имеет лабораторное происхождение

2:43
Мир

США с 2018 года финансировали разработку в КНР коронавируса животного происхождения, с высокой угрозой заразности для людей, заявил американский сенатор Рэнд Пол, ссылаясь на полученным им доказательства. Об этом сообщает Fox News.

Сенатор Пол: доказано, что Covid-19 имеет лабораторное происхождение
Фото: wearecovert.com by Covert is licensed under public domain

По словам сенатора, минимум 15 федеральных агентств США были проинформированы о возможном финансировании проекта DEFUSE, предложенном Альянсом EcoHealth и Уханьским институтом вирусологии. Проект предполагал размещение участка расщепления фурина в коронавирусе с целью создания нового химерного вируса, который имел шокирующее сходство с COVID-19, рассказал политик.

Пол указал на то, что ни одно из агентств США не удосужилось предупредить человечество о том, что вирус, вероятно, был создан человеком, а значит, адаптирован для распространения среди людей.

Согласно полученным сенатором данным, об американском финансировании DEFUSE знал главный эпидемиолог США Энтони Фаучи, который позже ушёл со своего поста. Однако он не только скрыл это, но и оказывал давление на других учёных, заставляя их отказаться от версии лабораторного происхождения COVID-19, подчеркнул Пол.

Собранные доказательства сенатор решил направить в прокуратуру, обвиняя Энтони Фаучи в даче ложных показаний конгрессу США — учёный дважды солгал, что не был осведомлён о финансировании Вашингтоном Уханьского института вирусологии с целью модернизации коронавируса.

"С самого первого дня, с 31 января 2020 года, Фаучи сговаривался с коллегами-вирусологами, чтобы скрыть это, потому что знал, что он был одним из ведущих мировых сторонников исследований усиления функций вирусов в течение по меньшей мере десяти лет. Он был защитником и главным архитектором финансирования лаборатории в Ухане. Итак, он с самого начала знал, что в случае утечки из лаборатории в Ухане вина за пандемию будет связана с его ужасным решением финансировать эту лабораторию. Так вот, он пытался скрыть это с самого первого дня", — заявил Пол.

Сенатор отметил, что в 2021 году Фаучи выражал уверенность в естественном происхождении COVID-19, но в 2024 году изменил свою позицию и заявил, что никогда не придерживался какой-либо версии.

Историю происхождения COVID-19 необходимо "вернуть в прицел мировой общественности" и наказать виновных, чтобы исключить повторение подобных "чудовищных социально-биологических экспериментов", считает Fox News.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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