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"Снова спасают мир от террористов". В ТЦ Сиднея русскоговорящий мужчина дал отпор вооруженному преступнику

В Сиднее русскоговорящий мужчина встал на пути вооруженного преступника

0:59
Происшествия

В торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея русскоговорящий мужчина встал на пути вооруженного ножом преступника, сообщил 7NEWS.

В Сиднее русскоговорящий мужчина встал на пути вооруженного преступника
Фото: commons.wikimedia.org by Sardaka is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Австралийский телеканал побеседовал с сотрудниками ТЦ, которые прятались внутри магазинов и видели, что происходит. По их словам, вооруженный мужчина поднимался на эскалаторе, когда путь ему преградил один из посетителей. Схватив столбик от ограждения, он начал им размахивать и кричать по-русски: "Не подходи, не подходи!". Храбрецу удалось сдержать преступника до прибытия полиции.

В Сети героя уже прозвали "человеком со столбиком" (Bollard Man), рассказал 7NEWS. Комментаторы восхитились его смелостью и отметили, что он оказался единственным, кто не побоялся дать отпор нападавшему.

"И снова русские спасают мир от террористов", — прокомментировал поступок мужчины российский активист в Австралии Семён Бойков в беседе с РИА Новости.

Ранее Финляндия заявила о закрытии морских пунктов пропуска на границе с Россией.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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