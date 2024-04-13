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Финляндия бессрочно закрывает морские пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия закроет морские пункты пропуска на границе с Россией

1:14
Туризм

Со следующего понедельника, 15 апреля, Финляндия навсегда приостановит функционирование морских пунктов пропуска на границе с Россией. По информации пресс-службы Федеральной таможенной службы, это решение приняли компетентные органы соседнего государства.

Финляндия закроет морские пункты пропуска на границе с Россией
Фото: www.flickr.com by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По заявлению ведомства, движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет временно остановлено для прогулочных судов. Также до неопределённого момента закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Кроме того, согласно данному решению финских властей, продлён срок полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе, включая Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус. Временно доступ через них в Финляндию будет ограничен до получения особого распоряжения.

Как ранее сообщалось, в Финляндии планируется создание штаба сухопутных войск НАТО, расположенного в 140 километрах от российской границы. Он будет размещён в городе Миккели и будет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке, США. Предполагается, что этот штаб будет работать в круглосуточном режиме боевой готовности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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