Хезболла нанесла ракетный удар по Израилю

С наступлением темноты десятки ракет класса "земля — земля" были выпущены с территории южного Ливана бойцами шиитского движения Хезболла, союзного Ирану.
Сработала система ПВО "Железный купол", ракеты были перехвачены, о жертвах и разрушениях не сообщается. Массированный обстрел, впрочем, может быть отвлекающим маневром, который должен "перегрузить" систему, и открыть возможность для основного удара со стороны Ирана.
Израиль выказывает готовность к защите и ответу в случае иранского удара возмездия за террористическую атаку 1 апреля по консульству Ирана в Дамаске.
Президент Джо Байден предупреждает Иран о недопустимости ударов по Израилю, однако, невероятно, чтобы руководство Ирана восприняло это предупреждение всерьёз. В отличие от Израиля США отнюдь не настроены на войну с Ираном, и Тегеран учитывает это и в свою очередь не стремится к конфронтации с Вашингтоном.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.