Хезболла нанесла ракетный удар по Израилю

Возмездие Израилю со стороны Ирана и его прокси началось

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С наступлением темноты десятки ракет класса "земля — земля" были выпущены с территории южного Ливана бойцами шиитского движения Хезболла, союзного Ирану.

Фото: spaceweathergallery2.com by Bettina Begtoft is licensed under CC BY-SA 2.0

Сработала система ПВО "Железный купол", ракеты были перехвачены, о жертвах и разрушениях не сообщается. Массированный обстрел, впрочем, может быть отвлекающим маневром, который должен "перегрузить" систему, и открыть возможность для основного удара со стороны Ирана.

Израиль выказывает готовность к защите и ответу в случае иранского удара возмездия за террористическую атаку 1 апреля по консульству Ирана в Дамаске.

Президент Джо Байден предупреждает Иран о недопустимости ударов по Израилю, однако, невероятно, чтобы руководство Ирана восприняло это предупреждение всерьёз. В отличие от Израиля США отнюдь не настроены на войну с Ираном, и Тегеран учитывает это и в свою очередь не стремится к конфронтации с Вашингтоном.