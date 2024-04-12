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Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что Западные поставки оружия для Украины несут не декларируемую цель

Квятковски: поставки вооружений направлены на борьбу с РФ

1:33
Мир

Утверждение на заседании Совета Безопасности ООН было сделано бывшим аналитиком Пентагона и ветераном ВВС США Карен Квятковски, что западное вооружение направляется на Украину не в интересах украинского народа, а для поддержки правительства в Киеве и для ведения военного противостояния с Россией.

Квятковски: поставки вооружений направлены на борьбу с РФ
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Квятковски подчеркнула, что поставки оружия от Запада являются препятствием к миру, поскольку это облегчает военные действия и создает противоречия, направленные не на благо украинцев, а на поддержку существующего властного аппарата в Киеве, установленного после переворота в 2014 году, который, как утверждала она, соратничал с ЦРУ и Госдепом США. Эти действия предпринимаются с целью противостояния России в военном плане.

Позиция России состоит в том, что поставки вооружений на Украину затрудняют урегулирование конфликта, прямо вовлекая страны НАТО в противостояние и являются опасной игрой с огнем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы со вооружением для Украины могут стать легальной целью для России. Он заявил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку персонала на территориях различных государств, таких как Великобритания, Германия, Италия и другие.

Официальные лица в Кремле утверждали, что наращивание арсенала Украины за счет военной помощи со стороны Запада негативно сказывается на переговорном процессе и имеет дестабилизирующий эффект.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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