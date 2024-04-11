Телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп не посетил бы Киев, если бы его пригласил лидер Украины

CNN: Трамп не посетил бы Украину, если бы Зеленский его пригласил

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Американский телеканал CNN, ссылаясь на предвыборный штаб Дональда Трампа, сообщил, что бывший глава Америки не согласился бы посетить Киев, если бы украинский лидер Владимир Зеленский его пригласил.

Фото: President.gov.ua by Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Представитель Трампа рассказал, что обращений со стороны Зеленского не поступало, а Трамп сообщил, что было бы не уместно посещать Украину, так как он не президент США.

Со своей стороны украинский президент заявил, что при наличии возможности он бы с радостью выслушал идеи Трампа по способам урегулирования конфликта.

Напомним, что ранее в газете The Washington Post сообщали, что Трамп, если победит на выборах, намерен добиться от Киева уступок территория, чтобы завершить конфликт. Отмечалось, что он хочет, чтобы Украина уступила Москве Крым и Донбасс. Но Джеймс Миллер, который является советником предвыборного штаба Трампа, заявил, что это сообщение ложное.