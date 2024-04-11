Телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп не посетил бы Киев, если бы его пригласил лидер Украины

Американский телеканал CNN, ссылаясь на предвыборный штаб Дональда Трампа, сообщил, что бывший глава Америки не согласился бы посетить Киев, если бы украинский лидер Владимир Зеленский его пригласил.
Представитель Трампа рассказал, что обращений со стороны Зеленского не поступало, а Трамп сообщил, что было бы не уместно посещать Украину, так как он не президент США.
Со своей стороны украинский президент заявил, что при наличии возможности он бы с радостью выслушал идеи Трампа по способам урегулирования конфликта.
Напомним, что ранее в газете The Washington Post сообщали, что Трамп, если победит на выборах, намерен добиться от Киева уступок территория, чтобы завершить конфликт. Отмечалось, что он хочет, чтобы Украина уступила Москве Крым и Донбасс. Но Джеймс Миллер, который является советником предвыборного штаба Трампа, заявил, что это сообщение ложное.
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