Бывший спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп будет исходить из ситуации на фронте, в случае переизбрания

Экс-спецпредставитель США: Трамп может поменять позицию по Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп, который рассматривается в качестве потенциального кандидата от Республиканской партии на предстоящих в ноябре 2024 года президентских выборах, до сих пор не высказал четкой позиции по украинскому конфликту.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Об этом заявил Курт Волкер, ранее занимавший должности специального представителя США по Украине (2017-2019) и постоянного представителя США при НАТО (2008-2009), в интервью украинскому телеканалу "Рада".

По словам Волкера, Трамп любит создавать неопределенность и позицию силы, но неясно, что именно он имеет в виду, когда говорит о возможности быстрого завершения войны. Волкер отметил, что даже сам Трамп, вероятно, не знает, как он будет действовать в случае своего возвращения в Белый дом.

Волкер также заявил, что Украина не готова просто так отдать те территории, которые она считает своими и потеряла ранее. Он подчеркнул, что невозможно делать какие-либо предсказания относительно позиции Трампа по украинскому конфликту.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в случае победы Трампа на выборах он намерен добиваться от Украины территориальных уступок для завершения конфликта, в частности, передачи России Крыма и Донбасса. Сам Трамп ранее не исключал, что Киеву придется пойти на такие шаги.