Конгрессвумен Вормут: задержка в поставках помощи Украине влияет на возможности армии США

В США заявили о связи между поддержкой Украины и возможностями американской армии в Европе

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Задержки в выделении Конгрессом США средств на помощь Украине могут повлиять на возможности американских сил в Европе к концу мая. Об этом предупредила министр армии Кристина Вормут.

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По ее словам, если законопроект о финансировании не будет принят, к концу мая у американских войск в Европе закончатся деньги на продолжение миссий, транспортировку и участие в учениях в третьем и четвертом кварталах года. Это связано с тем, что запрос Белого дома о средствах для Украины предполагает финансирование обучения украинских военных и расширение присутствия США в зоне ответственности европейского командования.

Ранее Россия выразила протест странам НАТО в связи с поставками оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием Западом не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. По словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе поставками оружия и подготовкой кадров.