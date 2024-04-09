Беспрецедентное решение: в Соединённых Штатах Америки могут запретить продукты и услуги "Лаборатории Касперского"

CNN: США запретят гражданам и предприятиям использовать любое ПО "Лаборатории Касперского"

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Администрация США намерена ввести запрет на использование любого программного обеспечения, разработанного "Лабораторией Касперского", по соображениям национальной безопасности.

Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации, опубликованной в CNN, данный запрет, скорее всего, начнет действовать уже в мае.

"Лаборатория Касперского" — это международная компания, специализирующаяся на области информационной безопасности и цифровой приватности с момента своего основания в 1997 году.

Благодаря глубоким экспертным знаниям и многолетнему опыту компании были разработаны защитные решения и сервисы нового поколения, которые обеспечивают безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных структур и обычных пользователей.