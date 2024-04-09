Администрация США намерена ввести запрет на использование любого программного обеспечения, разработанного "Лабораторией Касперского", по соображениям национальной безопасности.
По информации, опубликованной в CNN, данный запрет, скорее всего, начнет действовать уже в мае.
"Лаборатория Касперского" — это международная компания, специализирующаяся на области информационной безопасности и цифровой приватности с момента своего основания в 1997 году.
Благодаря глубоким экспертным знаниям и многолетнему опыту компании были разработаны защитные решения и сервисы нового поколения, которые обеспечивают безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных структур и обычных пользователей.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.