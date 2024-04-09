Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнер назвала три нежелательных для интерьера жилых помещений цвета
ГИБДД ужесточает контроль за проверкой светового оборудования автомобиля
Блогеру Дане Милохину снова направили повестку в армию на подмосковный адрес
Люди в Орске надеялись на власти и не готовились к тому, чтобы всё вывезти
Жители городка в Одесской области демонтировали систему оповещения, "чтобы не мешала спать"
Черчесов считает, что матч против парагвайцев был бы более информативным
4 фильма, которые разрушили браки голливудских актёров
Marca: ИГ* угрожает терактом на матче Лиги чемпионов
Лортолари призвал КНР к сотрудничеству в урегулировании конфликта на Украине
"Проснулись от стрессов". Американка объяснила рождение чернокожего ребенка африканскими генами в её ДНК

В США у белой пары родился чернокожий ребёнок

0:59
Мир

В США у белой пары Рейчел и Пола родился чернокожий ребёнок. Женщина заявила, что у нее в роду были выходцы с Африканского континента, сообщает Parenting. pl.

В США у белой пары родился чернокожий ребёнок
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under public domain

Делать тест на отцовство Пола новоиспечённая мать отказывается, называя это "недоверием". Рейчел предъявила результаты собственного ДНК-теста "Кто твои предки" с 1% камерунской и 1% конголезской крови. По словам женщины, гены чернокожих "дремали в роду много поколений и проснулись от стрессов современной жизни".

Это уже не первый подобный случай в США. Ранее во Флориде ещё одна белая женщина родила чернокожего мальчика, обвинив в этом супруга. По её словам, отец ребёнка злоупотреблял чёрным кофе.

В обоих случаях мнения в Сети разделились. Одна часть комментаторов, в основном мужчины, сочувствуют мужьям-рогоносцам, вторая настаивает на том, что супруг должен верить своей жене.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Часове Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Последние материалы
Почему возникает гусиная кожа на руках и ногах и как с ней бороться
Из музеев в Кургане эвакуируют ценности из-за угрозы паводка
Как ухаживать за магнолией?
Юрист посоветовал перекрыть воду в квартире при длительном отъезде
Быстрая тренировка для пресса от Шакиры
Почему Том Хэнкс не играет злодеев и супергероев
Жарим в воке свинину с чесноком и зелёным луком
Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, которые оказывают воздействие на рост волос
Актёр Юрий Стоянов признался, что сыновья его так и не простили
Туристам из Ростова не понравилась путешествие на машине в Крым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников