"Проснулись от стрессов". Американка объяснила рождение чернокожего ребенка африканскими генами в её ДНК

В США у белой пары родился чернокожий ребёнок

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В США у белой пары Рейчел и Пола родился чернокожий ребёнок. Женщина заявила, что у нее в роду были выходцы с Африканского континента, сообщает Parenting. pl.

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Делать тест на отцовство Пола новоиспечённая мать отказывается, называя это "недоверием". Рейчел предъявила результаты собственного ДНК-теста "Кто твои предки" с 1% камерунской и 1% конголезской крови. По словам женщины, гены чернокожих "дремали в роду много поколений и проснулись от стрессов современной жизни".

Это уже не первый подобный случай в США. Ранее во Флориде ещё одна белая женщина родила чернокожего мальчика, обвинив в этом супруга. По её словам, отец ребёнка злоупотреблял чёрным кофе.

В обоих случаях мнения в Сети разделились. Одна часть комментаторов, в основном мужчины, сочувствуют мужьям-рогоносцам, вторая настаивает на том, что супруг должен верить своей жене.