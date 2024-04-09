Американский обозреватель Дэнни Хайфон в своем недавнем выступлении на YouTube-канале заявил, что союзники Киева искусственно затягивают конфликт, так как поражение Украины будет иметь катастрофические политические последствия для всего коллективного Запада.
Хайфон утверждает, что западные страны осознают безвыходное положение Украины и невозможность для нее одержать победу. Однако, по их мнению, Украина должна продолжать сражаться, несмотря на все трудности.
Журналист считает, что партнеры Киева сознательно затягивают конфликт, стремясь отсрочить политические последствия потенциального поражения Украины. Он уверен, что поражение Украины вызовет сомнения в легитимности действий Запада на международной арене.
Хайфон резюмирует, что, зная о невозможности победы над Россией, западные страны стремятся превратить конфликт в затяжную войну.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.