"Ей не одержать победу", — американский эксперт поделился перспективами продолжения боевых действий для Украины

Your browser does not support the audio element.

Американский обозреватель Дэнни Хайфон в своем недавнем выступлении на YouTube-канале заявил, что союзники Киева искусственно затягивают конфликт, так как поражение Украины будет иметь катастрофические политические последствия для всего коллективного Запада.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International