Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на страхование имущества в Тюмени вырос на 30%
Хаджимурат Гацалов заявил, что американец Снайдер хочет выступления России на Олимпиаде
В Казахстане пенсионер-крановщик помог спасти город Актобе, открыв заклинивший затвор водохранилища
Главнокомандующий силами НАТО в Европе сделал заявление о войне с Россией
В больнице Стерлитамака охранник избил пациента хирургического отделения
Стейки тунца по этому рецепту будут необычайно нежными
ЕС ограничил импорт сельхоз продукции с Украины
Советы визажиста Тюриной по макияжу для зрелой кожи: умные приемы и лайфхаки
Меркурис: превосходство ВС РФ позволит полностью освободить ДНР
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряет значительные территории, в том числе Одессу и Харьков

Западный эксперт заявил, что Харьков и Одесса станут российскими городами

0:53
Мир

В интервью с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Украина может потерять дополнительные территории, включая такие крупные города, как Одесса и Харьков.

Западный эксперт заявил, что Харьков и Одесса станут российскими городами
Фото: минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он отметил, что, по его мнению, Россия в конечном итоге обозначит на карте те регионы, которые она желает контролировать, и, вероятно, включит в их число Харьков и Одессу.

Полковник также высказал мнение, что Москва никогда не ставила целью захват всей территории Украины. Он пояснил, что президент России Владимир Путин ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи вступления Украины в НАТО.

Эксперт резюмировал, что, несмотря на текущее продвижение российских сил, ситуация может обостриться, когда почва вновь станет твердой. По его словам, речь идет о возможности полномасштабного наступления по всему фронту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Последние материалы
Какой должна быть тренировка, если вы можете заниматься всего один раз в неделю
Электрокары Mercedes-Benz и Nissan признаны самыми быстро дешевеющими на рынке
Положение дел на фронте 8 апреля
Стоматолог Кадиева: средний срок службы пломбы составляет около 10 лет
На чём можно сэкономить каждому россиянину
Prosto.Insure: покупать ОСАГО и каско у дилера невыгодно
Врач Тананакина поделилась, какие продукты способны оптимизировать функционирование кишечника
Ученые из России создали новый препарат для лечения рака
В США заявили, что Су-34 ВС РФ эффективно прорывает оборону ПВО ВСУ
Врач Лоле: предиабетикам стоит заниматься ходьбой, бегом или танцами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников