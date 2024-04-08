Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряет значительные территории, в том числе Одессу и Харьков

Западный эксперт заявил, что Харьков и Одесса станут российскими городами

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В интервью с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Украина может потерять дополнительные территории, включая такие крупные города, как Одесса и Харьков.

Фото: минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он отметил, что, по его мнению, Россия в конечном итоге обозначит на карте те регионы, которые она желает контролировать, и, вероятно, включит в их число Харьков и Одессу.

Полковник также высказал мнение, что Москва никогда не ставила целью захват всей территории Украины. Он пояснил, что президент России Владимир Путин ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи вступления Украины в НАТО.

Эксперт резюмировал, что, несмотря на текущее продвижение российских сил, ситуация может обостриться, когда почва вновь станет твердой. По его словам, речь идет о возможности полномасштабного наступления по всему фронту.