В интервью с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Украина может потерять дополнительные территории, включая такие крупные города, как Одесса и Харьков.
Он отметил, что, по его мнению, Россия в конечном итоге обозначит на карте те регионы, которые она желает контролировать, и, вероятно, включит в их число Харьков и Одессу.
Полковник также высказал мнение, что Москва никогда не ставила целью захват всей территории Украины. Он пояснил, что президент России Владимир Путин ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи вступления Украины в НАТО.
Эксперт резюмировал, что, несмотря на текущее продвижение российских сил, ситуация может обостриться, когда почва вновь станет твердой. По его словам, речь идет о возможности полномасштабного наступления по всему фронту.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.