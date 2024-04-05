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Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки

1:17
Мир

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе. Согласно этому документу, США и Великобритания согласились передать технологию атомные подводные лодки Австралии. Это решение было предпринято в ответ на растущее военное влияние Китая в регионе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Фото: United States Navy by Adam K. Thomas is licensed under Public Domain

Основная цель этого соглашения — укрепление обороноспособности Австралии и поддержка со стороны США и Великобритании в случае угрозы для региональной стабильности. Особое внимание уделяется Тайваньскому проливу, который стал одной из ключевых точек напряженности в регионе, сообщает argumenti.ru.

Хотя администрация Соединенных Штатов принимает к сведению опасения некоторых китайских экспертов о возможном усилении гонки вооружений в результате этого соглашения, она продолжает развивать военные отношения с азиатскими союзниками. Планируется усилить военное сотрудничество с Японией и другими странами региона.

Кроме того, предполагается развертывание ракет средней дальности в Азии, чтобы ответить на угрозу, исходящую из Китая. Это дополнительное мероприятие в рамках стратегии США по обеспечению безопасности своих азиатских союзников и обеспечению региональной стабильности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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