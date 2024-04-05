Дональд Трамп выведет США из НАТО, уверен Джон Болтон

Джон Болтон: Дональд Трамп выступает за выход США из НАТО

Дональд Трамп в случае своей победы выведет США из НАТО, как считает его бывший помощник Джон Болтон. Об этом он заявил журналистам из New York Times.

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Дональд Трамп всегда увязывал помощь НАТО с регулярными взносами в общий бюджет и с обеспечением безопасности самих США, то есть он выступал резко против любых мер, которые могут привести к ядерной эскалации. Трамп настаивает, что оборонные расходы должны составлять не менее 2% ВВП страны. В настоящее время только 5 или 6 стран из 32 членов выполняют этот норматив.

New York Times сообщает, что США выступают против перехода контактной группы помощи Украине под управление НАТО, поскольку это создаёт дополнительные угрозы эскалации конфликта. Также резко против этой инициативы выступает Венгрия и ещё ряд государств блока.

В то же время НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, включая изменения в работе контактной группы по Украине. Европейские союзники Киева опасаются прихода к власти Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине.

Однако в настоящее время законодательство США не позволяет президенту единолично принимать решения по участию в НАТО.