Дональд Трамп выведет США из НАТО, уверен Джон Болтон

Дональд Трамп в случае своей победы выведет США из НАТО, как считает его бывший помощник Джон Болтон. Об этом он заявил журналистам из New York Times.

Фото: flickr.com by The White House is licensed under Public domain