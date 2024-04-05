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Экс-депутат Верховной Рады Украины сделал заявление о миссии НАТО в стране

Экс-депутат Олейник: миссия НАТО будет заключаться в мобилизации населения

2:05
Мир

Владимир Олейник, экс-депутат Верховной Рады Украины и участник движения "Другая Украина", в беседе с корреспондентами информационного агентства РИА Новости высказал мнение, что основной задачей миссии Североатлантического альянса на украинской территории станет подготовка недавно мобилизованных граждан страны.

Экс-депутат Олейник: миссия НАТО будет заключаться в мобилизации населения
Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, данная миссия необходима для обеспечения процесса мобилизации.

Олейник подчеркнул, что в настоящее время прямое вступление Украины в ряды НАТО представляется невозможным. Он также отметил, что страны-участницы альянса настоятельно просят не поднимать этот вопрос на предстоящем юбилейном саммите в США в июле. В связи с этим создание миссии можно рассматривать как некий промежуточный шаг, но не решающий фактор.

Бывший народный депутат Украины предположил, что основной функцией данной миссии станет обучение новобранцев украинской армии. Он пояснил, что, согласно расчетам, Украина планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч молодых людей, которых необходимо будет подготовить не только на украинской территории, но и в соседних государствах, в первую очередь, в Польше.

При этом Олейник подчеркнул, что население Украины уже не желает продолжения мобилизации. Он сослался на недавние социологические исследования, согласно которым 74% украинцев выступают против нового закона о мобилизации, поскольку устали от войны и не хотят отправлять своих детей на фронт.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине, уточнив, что это не означает прямого вступления альянса в вооруженный конфликт. Речь идет, в частности, об увеличении числа украинских военнослужащих, проходящих подготовку на польской территории.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что грядущий саммит НАТО в Вашингтоне, запланированный на 9-11 июля, позволит "выстроить мост" к будущему вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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