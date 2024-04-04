"Это произойдет внутри ЕС или иным способом" — Румынский премьер-министр заявил о поддержке идеи объединения Румынии и Молдовы

Премьер Министр Чолаку: я поддерживаю идею объединения Румынии и Молдовы

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью порталу DC News выразил поддержку идее объединения Молдовы и Румынии, в том числе через вступление Молдовы в Европейский Союз. Он заявил, что по-прежнему верит в объединение двух стран, которое может произойти внутри ЕС или иным способом.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чолаку отметил, что на сегодняшний день Молдова остается устойчивой благодаря помощи Румынии. Он подчеркнул, что молдаване являются такими же румынами, как и он сам, и что история была несправедлива к ним. Премьер-министр выразил уверенность, что совместными усилиями Румынии и Молдовы можно построить лучшее будущее.

В 2022 году парламенты двух стран провели первое совместное заседание, до этого правительства неоднократно встречались, создавая различные совместные комиссии и рабочие группы. Местные аналитики считают, что сближению Кишинева и Бухареста способствует напряженность в отношениях с Россией из-за конфликта на Украине.

Исторически, в 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, установив границу по Днестру. Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с Румынией. Однако с июня 1940 года Молдавия перестала быть частью Румынии. В обеих странах есть сторонники "унионизма" — идеи объединения Румынии и Молдовы путем ликвидации Молдовы как отдельного государства.