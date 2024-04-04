Согласно сообщению газеты Rzeczpospolita, главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку была предоставлена круглосуточная правительственная охрана из-за его критических высказываний в адрес представителей польской оппозиции.
Решение об усилении охраны было принято главой Министерства внутренних дел.
Источник, близкий к ситуации, сообщил газете, что "угроза реальна". Сам Масталерек отказался комментировать происходящее.
Причиной данных мер, по данным СМИ, стали заявления чиновника, в частности, о крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая находилась у власти в Польше с 2015 по 2023 годы. В своих публичных выступлениях Масталерек высказывался за отправку Качиньского на пенсию, спорил с бывшим министром обороны и критиковал позицию оппозиции в отношении президента Дуды, которого, по его мнению, в партии не оценили должным образом.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.