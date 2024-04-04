"Угроза реальна", — главу администрации президента Польши взяли под круглосуточную охрану

Rzeczpospolita: Марчин Масталерек взят под круглосуточную охрану МВД

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Согласно сообщению газеты Rzeczpospolita, главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку была предоставлена круглосуточная правительственная охрана из-за его критических высказываний в адрес представителей польской оппозиции.

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Решение об усилении охраны было принято главой Министерства внутренних дел.

Источник, близкий к ситуации, сообщил газете, что "угроза реальна". Сам Масталерек отказался комментировать происходящее.

Причиной данных мер, по данным СМИ, стали заявления чиновника, в частности, о крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая находилась у власти в Польше с 2015 по 2023 годы. В своих публичных выступлениях Масталерек высказывался за отправку Качиньского на пенсию, спорил с бывшим министром обороны и критиковал позицию оппозиции в отношении президента Дуды, которого, по его мнению, в партии не оценили должным образом.