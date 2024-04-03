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Экс-министр финансов и внутренних дел Германии в своих мемуарах заявил о попытке свержения Ангелы Меркель

Stern: В мемуарах бывшего министра финансов ФРГ нашли подтверждение попытки свержения Ангелы Меркель

1:23
Мир

Согласно мемуарам бывшего министра финансов и внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле, в 2015 году экс-председатель ХСС Эдмунд Штойбер пытался убедить его организовать свержение канцлера Ангелы Меркель из-за ее миграционной политики.

Stern: В мемуарах бывшего министра финансов ФРГ нашли подтверждение попытки свержения Ангелы Меркель
Фото: commons.wikimedia.org by Cezary Piwowarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напряженная ситуация в Христианско-демократическом союзе на фоне миграционного кризиса побудила Штойбера, занимавшего ранее пост премьер-министра Баварии, активно призывать однопартийцев из ХСС к смещению Меркель с поста канцлера.

Шойбле решительно отверг предложение Штойбера, напомнив ему, что падение канцлера может только навредить партии в будущем, не решив проблему по-существу. Штойбер отказался комментировать информацию о заговоре против Меркель, но подтвердил, что у него было много личных и конфиденциальных бесед с Шойбле.

Массовый приток беженцев в Германию в 2014–2015 годах, на фоне которого Меркель призывала видеть в этом новые возможности для страны, вызвал серьезную критику ее миграционной политики со стороны многих немецких политиков. Так, глава МВД Хорст Зеехофер называл миграцию "матерью всех политических проблем" в Германии, связывая ее с ростом преступности. Это даже заставило полицию предупреждать граждан об "особой психологии" беженцев, "искалеченных войной".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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