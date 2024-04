Энтони Блинкен рассказал, что страны Запада работают над пресечением военной помощи РФ со стороны КНР, КНДР и Ирана

Your browser does not support the audio element.

Энтони Блинкен, который занимает пост госсекретаря США, заявил, что Запад, а именно Америка и Франция, совместно работают над предотвращением оказания помощи России со стороны таких стран, как Иран, Китай и КНДР.

Фото: flickr.com by East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State is licensed under Creative Commons CC0 License