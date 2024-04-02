Энтони Блинкен рассказал, что страны Запада работают над пресечением военной помощи РФ со стороны КНР, КНДР и Ирана

Энтони Блинкен, который занимает пост госсекретаря США, заявил, что Запад, а именно Америка и Франция, совместно работают над предотвращением оказания помощи России со стороны таких стран, как Иран, Китай и КНДР.
Блинкен сказал, что страны Запада обеспечивают следование санкциям и контроль над экспортом, чтобы не дать разрастись военной машине России. Он заявил, что Запад трудится каждый день, чтобы не произошла передача России вооружения и других материалов, которые подпитают ее военную мощь и ВПК, от ряда стран, среди которых Иран, Северная Корея и КНР.
Госсекретарь Америки считает, что усиление военной мощности РФ несет угрозу не только Киеву, но и всей Европе. В связи с этим Франция и другие западные страны заинтересованы в предотвращении наращивания ВПК России.
Напомним, что Китай уже не раз отрицал то, что они передают вооружение России.
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