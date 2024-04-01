Запад огласил численность французских военных, готовых отправиться на Украину

Макгрегор: 7 тысяч французских солдат могут отправиться воевать на Украину

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Согласно заявлению бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, Французская армия может выделить для боевых действий на Украине не более 7700 военнослужащих.

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По его мнению, если Франция будет настолько неразумна, чтобы разместить этих солдат, например, под Одессой, они будут уничтожены, поскольку Россия обладает возможностями для нанесения ударов гиперзвуковым и баллистическим оружием по любым военным объектам на территории Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж сделает все возможное, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Макрон также упоминал, что главы западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. Позже он подчеркнул, что его слова были тщательно продуманы и что Франция не имеет "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.

В Кремле, комментируя эти высказывания Макрона, заявили, что отправка войск НАТО на Украину неизбежно приведет к прямому военному конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом.