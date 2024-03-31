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Не в составе НАТО и ЕС: Опрос Pravda.Ru показал, в каком союзе подписчики видят Армению

Опрос Pravda.Ru показал, что Армению видят в составе Азербайджана

2:19
Мир

Издание Pravda.Ru провело опрос, посвященный судьбе Армении: членство в НАТО/ЕС или становление частью Азербайджана. Результаты опубликованы в Telegram-канале издания.

Опрос Pravda.Ru показал, что Армению видят в составе Азербайджана
Фото: Wikipedia by Martin St-Amant is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

83 процента читателей Pravda.Ru отметили, что Армения быстрее всего вступит в состав Азербайджана. 

Только 11% опрошенных видят страну в составе ЕС, 6% уверены, что Армения может войти в НАТО.

По состоянию на 16:30 мск, в опросе приняло участие 8294 человек.

Ранее председатель парламента республики Ален Симонян заявлял, что вступление Армении в Европейский Союз рассматривается как наиболее предпочтительный вариант развития событий. По его мнению, Армения исторически разделяет европейские демократические ценности, и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является логичным и желаемым шагом, требующим приведения страны в соответствие с европейскими стандартами.

Симонян подчеркнул, что Армения изначально следовала проевропейскому курсу, пока ее не втянули в другую интеграционную структуру — Евразийский экономический союз. В середине апреля Армения впервые примет участие в собрании глав парламентов стран ЕС, что свидетельствует о ее стремлении к сближению с Европой.

Касательно Организации Договора о коллективной безопасности, спикер парламента заявил о фактическом замораживании участия Армении в этой структуре до выяснения ее реального статуса и готовности защищать интересы республики, в частности, в вопросе присутствия азербайджанских войск вблизи армянского города Джермук.

Предстоящая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, по словам Симоняна, не направлена против России или Азербайджана, а преследует цель защиты суверенитета Армении.

Вместе с тем, председатель парламента выразил разочарование в позиции России, которая, по его мнению, оставила Армению один на один с проблемами в самый сложный период, вопреки статусу союзника и "старшего брата". Симонян обвинил Россию в обмане и попытках втянуть Армению в новый вооруженный конфликт с целью установления контроля над ее государственностью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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