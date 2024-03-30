Navodka: китайские бизнесмены призвали сотрудников покинуть Харьков и Одессу

Китайские бизнесмены призвали граждан КНР покинуть Одессу и Харьков, сообщают авторы Telegram-проекта Navodka, публикуя переписку украинцев-партнёров КНР.
Это произошло после того, как посольство Казахстана на Украине официально обратилось к согражданам с призывом "покинуть Одесскую и Харьковскую области по соображениям безопасности".
"Наші китайські партнери повідомили, що залишають Одесу місяці на три. Ім боси наказали … Але офіси та десяток людей продовжать працювати", — говорится в сообщении. (Перевод: "Наши китайские партнёры сообщили, что покидают Одессу месяца на три. Им боссы приказали… но офисы и десяток человек продолжат работать".)
Также эту информацию подтверждают авторы Telegram-паблика "Недума", поделившись: "Неофициальные рекомендации китайцам уезжать… касаются не только Одессы и Харькова, но и всей Армении. Причём с тем же припевом "на время".
"Видимо, что-то знают. Или просто перестраховываются", — пишут в соцмедиа.
Комментаторы предполагают, что это может быть связано:
При этом официальные представители посольства КНР на момент написания новости каких-либо ответов или заявлений по ситуации не делали.
В свою очередь, высокопоставленный менеджер одной из крупнейших китайских IT-компаний в Москве сообщил Pravda.Ru, что "государственного заявления (о необходимости эвакуации из Одессы и Харькова) не звучало".
Он заявил, что "работодатели вполне логично могут призвать подчинённых покинуть опасное место", и добавил, что сам бы "эвакуировал персонал из Харькова, Одессы, Николаева и, возможно, Киева".
Также стало известно, что Казахстан официально перевёл в Польшу большую часть сотрудников посольства в Киеве. Причина — вопросы безопасности (в Киеве!) и "необходимость стабильной работы миссии".
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