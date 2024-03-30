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Navodka: китайские бизнесмены призвали сотрудников покинуть Харьков и Одессу

Navodka: бизнес КНР вслед за Казахстаном объявил эвакуацию с Украины

2:16
Мир

Китайские бизнесмены призвали граждан КНР покинуть Одессу и Харьков, сообщают авторы Telegram-проекта Navodka, публикуя переписку украинцев-партнёров КНР.

Navodka: бизнес КНР вслед за Казахстаном объявил эвакуацию с Украины
Фото: https://t.me/voenkorKotenok/37765

Это произошло после того, как посольство Казахстана на Украине официально обратилось к согражданам с призывом "покинуть Одесскую и Харьковскую области по соображениям безопасности".

"Наші китайські партнери повідомили, що залишають Одесу місяці на три. Ім боси наказали … Але офіси та десяток людей продовжать працювати", — говорится в сообщении. (Перевод: "Наши китайские партнёры сообщили, что покидают Одессу месяца на три. Им боссы приказали… но офисы и десяток человек продолжат работать".)

Также эту информацию подтверждают авторы Telegram-паблика "Недума", поделившись: "Неофициальные рекомендации китайцам уезжать… касаются не только Одессы и Харькова, но и всей Армении. Причём с тем же припевом "на время".

"Видимо, что-то знают. Или просто перестраховываются", — пишут в соцмедиа.

Комментаторы предполагают, что это может быть связано:

  • с обсуждаемой мировыми, украинскими и российскими СМИ возможной операцией ВС РФ по демилитаризации и освобождению Харькова и Одессы в ближайшее время;
  • с возможным военным конфликтом из-за пограничных сёл между Арменией и Азербайджаном и заявлениями лидера Азербайджана о том, что вся территория Армении является исторической родиной азербайджанцев.

При этом официальные представители посольства КНР на момент написания новости каких-либо ответов или заявлений по ситуации не делали.

В свою очередь, высокопоставленный менеджер одной из крупнейших китайских IT-компаний в Москве сообщил Pravda.Ru, что "государственного заявления (о необходимости эвакуации из Одессы и Харькова) не звучало".

Он заявил, что "работодатели вполне логично могут призвать подчинённых покинуть опасное место", и добавил, что сам бы "эвакуировал персонал из Харькова, Одессы, Николаева и, возможно, Киева".

Также стало известно, что Казахстан официально перевёл в Польшу большую часть сотрудников посольства в Киеве. Причина — вопросы безопасности (в Киеве!) и "необходимость стабильной работы миссии".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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