Власти Казахстана приняли решение перевести в Варшаву большую часть сотрудников своего посольства на Украине.
По словам руководителя МИД республики Мухтара Тлеуберди, передислокация дипломатов на территорию Польши необходима для стабильной работы миссии. Он добавил, что в Варшаве посольство продолжит выполнять свои задачи.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.