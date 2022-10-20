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Большая часть сотрудников посольства Казахстана в Киеве переведена в Варшаву

Мир

Власти Казахстана приняли решение перевести в Варшаву большую часть сотрудников своего посольства на Украине.

По словам руководителя МИД республики Мухтара Тлеуберди, передислокация дипломатов на территорию Польши необходима для стабильной работы миссии. Он добавил, что в Варшаве посольство продолжит выполнять свои задачи.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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