На Западе заявили, что без поддержки оборона ВСУ в районе Часов Яра рухнет

LCI: ВСУ без помощи Запада потеряет Краматорск

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Научный сотрудник влиятельного британского аналитического центра — Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн предупредила, что без продолжения поставок западного оружия Вооруженные силы Украины не смогут сдерживать натиск российской армии и рискуют потерять дополнительные территории. Такое мнение она высказала в интервью французскому телеканалу LCI.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Де Бендерн обратила внимание на сложную ситуацию, сложившуюся для украинских войск в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике. По ее словам, учитывая осложнения под Часовым Яром, нельзя исключать, что вскоре украинцы могут лишиться контроля и над Краматорском.

Британский эксперт подчеркнула, что дальнейший ход событий будет напрямую зависеть от продолжения или прекращения поставок вооружений Киеву со стороны западных стран. "Если поставки оружия прекратятся, трудно представить, что сможет остановить продвижение русских", — предостерегла Саманта де Бендерн.

Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о критической ситуации в подконтрольном Киеву Часовом Яре, которая ухудшается с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что успешное продвижение российских войск в районе Часового Яра открывает перспективы для начала восстановительных работ в Артемовске в обозримом будущем.