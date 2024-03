"Цена вопроса — 1000 долларов", — на Украине предлагают откупиться от военкомата за круглую сумму

Руководство украинского металлургического комбината "Запорожсталь" предлагает своим сотрудникам призывного возраста заплатить 40 тысяч гривен (более тысячи долларов) за годовую отсрочку от мобилизации. Ранее сумма откупа составляла 20 тысяч гривен.

