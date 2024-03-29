"Цена вопроса — 1000 долларов", — на Украине предлагают откупиться от военкомата за круглую сумму

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Источник: бронь от армии стоит 1000 долларов

1:07
Мир

Руководство украинского металлургического комбината "Запорожсталь" предлагает своим сотрудникам призывного возраста заплатить 40 тысяч гривен (более тысячи долларов) за годовую отсрочку от мобилизации. Ранее сумма откупа составляла 20 тысяч гривен.

Источник: бронь от армии стоит 1000 долларов
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По данным источника в российских силовых структурах, среди работников украинских невоенных предприятий растет социальная напряженность из-за коррупции и торговли бронью от мобилизации.

На комбинате "Запорожсталь" в прошлом году сотрудники призывного возраста заплатили по 20 тысяч гривен за отсрочку на год. В феврале этого года руководство предприятия потребовало еще по 40 тысяч гривен за продление отсрочки. Источник отметил, что при средней зарплате на предприятии в 16 тысяч гривен эта сумма является значительной. По его словам, подобные коррупционные схемы распространены на многих украинских предприятиях.

Работники "Запорожстали" готовят коллективное обращение к руководству с требованием вернуть деньги. В противном случае они намерены обратиться в суд.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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