В Польской армии произошли кадровые перестановки - с поста с разбирательством снят командир Еврокорпуса

Польского генерала Ярослава Громадзиньского уволили с поста командира Еврокорпуса

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Министерство национальной обороны Польши сообщило об освобождении от должности командира Еврокорпуса польского генерала Ярослава Громадзиньского. Военная контрразведка инициировала проверку в отношении офицера в связи с получением новой информации, касающейся вопросов безопасности.

Фото: Министерство обороны Польши by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Public Domain

В рамках этой проверки было принято решение об увольнении генерала Громадзиньского с занимаемого поста и его незамедлительном возвращении в Польшу. Подробности относительно проводимого расследования не разглашаются.

Для обеспечения бесперебойной работы командования Еврокорпуса в срочном порядке будет назначен новый командир. Бывший глава польского спецподразделения Grom генерал Роман Полько предположил, что у военной контрразведки должны быть серьезные основания для проверки в отношении Громадзиньского. Он отметил, что увольнение с такой должности наносит удар по престижу и авторитету страны, поэтому обвинения, скорее всего, являются обоснованными.

Полько пояснил, что для назначения на пост командира Еврокорпуса Громадзиньский должен был пройти тщательную проверку на предмет личной безопасности, включающую оценку уязвимости к коррупции, международных связей и личных контактов. Генерал не исключил, что-либо при присвоении сертификата была допущена ошибка, либо контрразведка получила новые сведения уже после назначения.

Сам Громадзиньский заявил, что за 34 года военной службы он всегда ставил на первое место интересы страны и армии, достойно представляя мундир польского солдата как на родине, так и за рубежом при взаимодействии с союзниками по НАТО. Генерал выразил уверенность, что проверка контрразведки завершится для него положительно, и подчеркнул, что ему нечего себя упрекнуть.

До назначения командиром Еврокорпуса в июне прошлого года Громадзиньский занимал должность советника-координатора начальника Генштаба Польши, ранее был первым командующим 18-й механизированной дивизии. В последние месяцы он также служил в международной группе по оказанию помощи Украине в Висбадене, отвечая совместно с американскими военными за обучение украинских солдат.