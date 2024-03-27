Председатель КНР заявил, что от характера отношений между Китаем и США зависит будущее человечества

Си Цзиньпин сказал, что отношения КНР и США влияют на будущее человечества

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СИ Цзиньпин, который занимает пост председателя КРН, заявил, от отношений между Китаем и Америкой зависит не только судьба населения стран, но и будущее всего человечества.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Во время встречи с деятелями американских деловых кругов, которая проходила в Доме народных собраний в городе Пекин, председатель отметил, что сотрудничество между Китаем и Америкой хорошо скажется на будущем государств и всего мира.

Цзиньпин заметил, что на данный момент две страны находятся в партнерских отношениях. Они уважительно относятся к интересам друг друга, сосуществуют в мире и ведут взаимовыгодное сотрудничество, чтобы улучшить отношения.