Председатель КНР заявил, что от характера отношений между Китаем и США зависит будущее человечества

СИ Цзиньпин, который занимает пост председателя КРН, заявил, от отношений между Китаем и Америкой зависит не только судьба населения стран, но и будущее всего человечества.
Во время встречи с деятелями американских деловых кругов, которая проходила в Доме народных собраний в городе Пекин, председатель отметил, что сотрудничество между Китаем и Америкой хорошо скажется на будущем государств и всего мира.
Цзиньпин заметил, что на данный момент две страны находятся в партнерских отношениях. Они уважительно относятся к интересам друг друга, сосуществуют в мире и ведут взаимовыгодное сотрудничество, чтобы улучшить отношения.
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