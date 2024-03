Председатель КНР заявил, что от характера отношений между Китаем и США зависит будущее человечества

Your browser does not support the audio element.

СИ Цзиньпин, который занимает пост председателя КРН, заявил, от отношений между Китаем и Америкой зависит не только судьба населения стран, но и будущее всего человечества.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license