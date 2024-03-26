В Киеве в очередной раз прорвалась канализационная труба. На этот раз каловыми массами заполнило бульвар Верховной Рады.
Как сообщают Telegram-канал Киевской городской государственной администрации, на бульваре Верховной Рады, 7-я произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте.
Утечка воды произошла на проезжую часть бульвара. Сообщается о возможном понижении давления в водопроводной сети для потребителей на левом берегу.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.