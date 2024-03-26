Коричневая сущность киевского режима вновь рвется наружу: на бульваре Верховной Рады прорвалась канализационная труба

В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв канализационной трубы

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В Киеве в очередной раз прорвалась канализационная труба. На этот раз каловыми массами заполнило бульвар Верховной Рады.

Фото: Wikipedia by Hammelmann Oelde is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как сообщают Telegram-канал Киевской городской государственной администрации, на бульваре Верховной Рады, 7-я произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте.

Утечка воды произошла на проезжую часть бульвара. Сообщается о возможном понижении давления в водопроводной сети для потребителей на левом берегу.