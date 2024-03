Россия продолжает добиваться проведения заседания Совбеза ООН по поводу бомбардировок 1999 года

Российская Федерация настойчиво добивается проведения заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 25-летней годовщине агрессивных действий Североатлантического альянса против Югославии.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic