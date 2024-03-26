Россия продолжает добиваться проведения заседания Совбеза ООН по поводу бомбардировок 1999 года

РФ требует созыва Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии

Российская Федерация настойчиво добивается проведения заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 25-летней годовщине агрессивных действий Североатлантического альянса против Югославии.

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Москва ожидает официального ответа от Японии, председательствующей в настоящее время в Совбезе ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Ранее Франция и США воспрепятствовали проведению заседания, запрошенного Россией по данному вопросу. Французский дипломат утверждал, что эта тематика не является актуальной, и что якобы не было согласования повестки дня с Парижем. Несмотря на предварительное одобрение программы заседаний председательствующей Японией, Франция настояла на голосовании, в результате чего мероприятие не состоялось. Российские официальные лица полагают, что истинная причина срыва заседания кроется в нежелании западных государств публично обсуждать в Совбете ООН бомбардировки Югославии силами НАТО.

В 1999 году вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и сербскими силовыми структурами привел к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, состоявшей на тот момент из Сербии и Черногории, со стороны НАТО. Военная операция была предпринята без санкции Совета Безопасности ООН под предлогом якобы имевших место этнических чисток в косовской автономии и гуманитарной катастрофы, спровоцированной властями СРЮ. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

В результате бомбардировок НАТО погибли свыше 2500 человек, включая 87 детей, ущерб составил 100 миллиардов долларов. Медицинские работники фиксируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний среди населения.