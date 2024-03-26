Россия продолжает добиваться проведения заседания Совбеза ООН по поводу бомбардировок 1999 года

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РФ требует созыва Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии

Мир

Российская Федерация настойчиво добивается проведения заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 25-летней годовщине агрессивных действий Североатлантического альянса против Югославии.

РФ требует созыва Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Москва ожидает официального ответа от Японии, председательствующей в настоящее время в Совбезе ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Ранее Франция и США воспрепятствовали проведению заседания, запрошенного Россией по данному вопросу. Французский дипломат утверждал, что эта тематика не является актуальной, и что якобы не было согласования повестки дня с Парижем. Несмотря на предварительное одобрение программы заседаний председательствующей Японией, Франция настояла на голосовании, в результате чего мероприятие не состоялось. Российские официальные лица полагают, что истинная причина срыва заседания кроется в нежелании западных государств публично обсуждать в Совбете ООН бомбардировки Югославии силами НАТО.

В 1999 году вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и сербскими силовыми структурами привел к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, состоявшей на тот момент из Сербии и Черногории, со стороны НАТО. Военная операция была предпринята без санкции Совета Безопасности ООН под предлогом якобы имевших место этнических чисток в косовской автономии и гуманитарной катастрофы, спровоцированной властями СРЮ. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

В результате бомбардировок НАТО погибли свыше 2500 человек, включая 87 детей, ущерб составил 100 миллиардов долларов. Медицинские работники фиксируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний среди населения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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