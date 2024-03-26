В своем заявлении посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко обвинил западные страны в истерической блокировке заседания Совета Безопасности ООН, на котором планировалось обсудить бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. По его мнению, подобные действия объясняются страхом Запада перед правдой об этих событиях.
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее сообщил, что проведение заседания по бомбардировкам сорвали страны, применяющие двойные стандарты, в то время как Россия, Китай и Алжир поддержали его созыв.
Боцан-Харченко подчеркнул, что сама ситуация с блокировкой заседания говорит больше, чем любые выступления, и свидетельствует о том, насколько сильно западные державы опасаются правды о натовской агрессии против Югославии.
Ранее Франция и США действительно сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по случаю 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна, а также утверждал, что с Францией не была согласована повестка заседаний на тот день, несмотря на предварительное согласование с председательствующей Японией. В итоге Парижу удалось вынести вопрос на голосование, и заседание не состоялось.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.