Россия дала ответ, почему страны НАТО заблокировали обсуждение бомбардировок 1999 года в ООН

Александр Боцан-Харченко: страны запада испытывают страх в связи с обсуждением вопроса бомбардировок 1999 года

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В своем заявлении посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко обвинил западные страны в истерической блокировке заседания Совета Безопасности ООН, на котором планировалось обсудить бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. По его мнению, подобные действия объясняются страхом Запада перед правдой об этих событиях.

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Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее сообщил, что проведение заседания по бомбардировкам сорвали страны, применяющие двойные стандарты, в то время как Россия, Китай и Алжир поддержали его созыв.

Боцан-Харченко подчеркнул, что сама ситуация с блокировкой заседания говорит больше, чем любые выступления, и свидетельствует о том, насколько сильно западные державы опасаются правды о натовской агрессии против Югославии.

Ранее Франция и США действительно сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по случаю 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна, а также утверждал, что с Францией не была согласована повестка заседаний на тот день, несмотря на предварительное согласование с председательствующей Японией. В итоге Парижу удалось вынести вопрос на голосование, и заседание не состоялось.