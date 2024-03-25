США и их европейские союзники принимают дополнительные меры по противодействию исламскому терроризму в свете повышенной угрозы.
Правительство Франции подняло уровень террористической опасности до самого высокого значения, в то время как в Соединенных Штатах предупреждают об увеличивающейся опасности терактов против Америки. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Атаку на "Крокус Сити Холл" Запад расценил как начало нового витка террористической угрозы, исходящей от ИГИЛ*.
В странах Запада отказываются искать "украинский след" в этом инциденте, указывая на исламистскую группировку как на единственного виновного в трагедии.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Соединенные Штаты "пытаются отмазать своих подопечных в Киеве".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.