США и Европа ужесточают меры против исламского терроризма после теракта в РФ

"Ъ": Запад готовится к отражению нападений исламистов после теракта в России

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США и их европейские союзники принимают дополнительные меры по противодействию исламскому терроризму в свете повышенной угрозы.

Фото: /unsplash.com by Джей Пи Валерий jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Правительство Франции подняло уровень террористической опасности до самого высокого значения, в то время как в Соединенных Штатах предупреждают об увеличивающейся опасности терактов против Америки. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Атаку на "Крокус Сити Холл" Запад расценил как начало нового витка террористической угрозы, исходящей от ИГИЛ*.

В странах Запада отказываются искать "украинский след" в этом инциденте, указывая на исламистскую группировку как на единственного виновного в трагедии.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Соединенные Штаты "пытаются отмазать своих подопечных в Киеве".

* Запрещенная в России террористическая организация.