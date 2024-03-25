Лидер партии "Родина": хотят ли дети Германии и Франции умирать за грязные интересы США?

В Турции звучали призывы выйти из НАТО

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Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал власти страны покинуть Североатлантический альянс, чтобы избежать участия в конфликтах, навязываемых США ради реализации своих корыстных интересов. По мнению политика, Турция вступила на путь, который войдет в анналы истории.

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Перинчек заявил о необходимости выхода из НАТО, дабы предотвратить вовлечение в военные действия под давлением Соединенных Штатов. Он призвал обратиться к молодежи Германии и Франции с вопросом о готовности пожертвовать жизнями ради реализации эгоистичных устремлений американской стороны.

"Давайте обратимся к молодежи Германии и Франции с призывом: "Хотите ли вы умереть за грязные интересы США?", — так обозначил вопрос политик.

Политик отметил ускорение процесса формирования Национального правительства производителей, которое сможет предотвратить угрозу войны и возродить экономику страны. Партия "Родина" призывает национальные силы занять лидирующие позиции в Азии, укрепить солидарность с Россией для предотвращения военного конфликта, обеспечения энергетической безопасности, снятия ограничений во внешней торговле, создания производственной экономики и укрепления безопасности государства.