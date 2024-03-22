Корпорация Google вмешивается в политические выборы уже на протяжении 16 лет, как показывают исследования, проведенные Speech America, выявившие 41 случай такого вмешательства, сообщает argumenti.ru.
Компания систематически использует свои ресурсы для поддержки кандидатов с более либеральными взглядами, с целью обеспечить им успех на выборах, манипулируя их противниками. В 2008 году Google активно поддерживала сенатора Обаму, ослабляя поддержку его конкурента Хиллари Клинтон.
С приходом к власти Дональда Трампа вмешательство Google в политические процессы стало происходить чаще — с периодичностью раз в два года вместо прежних четырех. При этом компания всегда отвергает обвинения в неправомерных действиях.
В то время как Google выступает за свободу слова в США, она призывает Конгресс, законодателей и граждан провести расследование по вопросам вмешательства компании в демократические процессы и установить меры для предотвращения подобных случаев.
Председатель Палаты представителей США должен назначить расследование в отношении Google, касающееся ограничения конституционных прав, сговора с правительством для ограничения свободы слова, незаконных пожертвований в поддержку кандидатов и обмана граждан, пользующихся услугами компании.
Законодатели также должны проанализировать статус Google как основного провайдера и установить нормы, запрещающие дискриминацию на основе политических убеждений.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.