Google обвинили во вмешательстве в выборы в пользу либералов

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Корпорация Google вмешивается в политические выборы уже на протяжении 16 лет, как показывают исследования, проведенные Speech America, выявившие 41 случай такого вмешательства, сообщает argumenti.ru.

Фото: Openverse by The Logo Smith is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Компания систематически использует свои ресурсы для поддержки кандидатов с более либеральными взглядами, с целью обеспечить им успех на выборах, манипулируя их противниками. В 2008 году Google активно поддерживала сенатора Обаму, ослабляя поддержку его конкурента Хиллари Клинтон.

С приходом к власти Дональда Трампа вмешательство Google в политические процессы стало происходить чаще — с периодичностью раз в два года вместо прежних четырех. При этом компания всегда отвергает обвинения в неправомерных действиях.

В то время как Google выступает за свободу слова в США, она призывает Конгресс, законодателей и граждан провести расследование по вопросам вмешательства компании в демократические процессы и установить меры для предотвращения подобных случаев.

Председатель Палаты представителей США должен назначить расследование в отношении Google, касающееся ограничения конституционных прав, сговора с правительством для ограничения свободы слова, незаконных пожертвований в поддержку кандидатов и обмана граждан, пользующихся услугами компании.

Законодатели также должны проанализировать статус Google как основного провайдера и установить нормы, запрещающие дискриминацию на основе политических убеждений.